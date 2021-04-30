Ситуация на границе. Экс-премьеры Кыргызстана выступили с обращением

Экс-премьер-министры Кыргызстана выступили с обращением в связи с событиями на кыргызско-таджикской границе.

«С глубокой озабоченностью мы воспринимаем поступающую информацию об исключительно напряженной ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской государственной границе. Это привело к многочисленным жертвам, большому числу пострадавших, разрушению многих объектов частной собственности и объектов инфраструктуры. С глубокой болью мы восприняли данные о жертвах, выражаем наши соболезнования семьям погибших», — говорится в обращении.

Бывшие премьеры призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержанию от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Они отметили, что в этот сложный период истории народ должен сплотиться, проявить единство, мудрость и выдержку, не поддаваться на провокации и различные популистские призывы.

«Путь взаимных консультаций между сторонами является единственным способом выхода из сложившейся напряженной ситуации. Считаем, что сегодня все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно путем переговоров в духе сложившихся добрососедских отношений доверия, многовековой дружбы и партнерства, которые были всегда присущи братским народам Центральной Азии», — заключили экс-главы кабмина.

Под обращением подписались Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Джоомарт Оторбаев, Игорь Чудинов и Темир Сариев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.