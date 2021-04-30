13:48
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Экс-премьеры Кыргызстана выступили с обращением

Экс-премьер-министры Кыргызстана выступили с обращением в связи с событиями на кыргызско-таджикской границе.

«С глубокой озабоченностью мы воспринимаем поступающую информацию об исключительно напряженной ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской государственной границе. Это привело к многочисленным жертвам, большому числу пострадавших, разрушению многих объектов частной собственности и объектов инфраструктуры. С глубокой болью мы восприняли данные о жертвах, выражаем наши соболезнования семьям погибших», — говорится в обращении.

Бывшие премьеры призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержанию от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Они отметили, что в этот сложный период истории народ должен сплотиться, проявить единство, мудрость и выдержку, не поддаваться на провокации и различные популистские призывы.

«Путь взаимных консультаций между сторонами является единственным способом выхода из сложившейся напряженной ситуации. Считаем, что сегодня все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно путем переговоров в духе сложившихся добрососедских отношений доверия, многовековой дружбы и партнерства, которые были всегда присущи братским народам Центральной Азии», — заключили экс-главы кабмина.

Под обращением подписались Апас Джумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Джоомарт Оторбаев, Игорь Чудинов и Темир Сариев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192288/
просмотров: 3305
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. В Лейлекском районе вновь перестрелка
Ситуация на границе. Мэрия Оша вместе с бизнесменами передала гумпощь баткенцам
Ситуация на границе. Открыт счет для помощи пострадавшим
ОАЭ передали 54 тонны гумпомощи пострадавшим в Баткене
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
Аппарат правительства перечислит однодневную зарплату в помощь баткенцам
Инцидент на границе. Артем Новиков навестил пострадавших в Баткенской больнице
Инцидент на границе. Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших
Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента
Приграничные территории Баткенской области бесперебойно обеспечивают ГСМ
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
13:44
Ситуация на границе. Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи Ситуация на границе. Из Ошской области баткенцам отправ...
13:42
Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев об итогах встречи с таджикской стороной
13:41
Ситуация на границе. Боевое столкновение двух стран произошло на КПП «Кызыл-Бел»
13:26
Ситуация на границе. В Лейлекском районе вновь перестрелка
13:11
Ситуация на границе. Завершилось совещание рабочей группы по урегулированию