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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Вина кандидатов в подкупе не установлена — юрист партии

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Юрист партии Дастан уулу Улан спросил, установлена ли судом вина в подкупе избирателей кандидатами от НДПК. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов признал, что нет, вина в подкупе избирателей кандидатами от этой партии не установлена.

«Тогда как вы можете на основании только материалов следствия признавать все 14 тысяч 228 бюллетеней с голосами за НДПК недействительными», — спросил Дастан уулу Улан.

По словам Кайрата Маматова, факты правоохранители установили, однако не смог пояснить, в рамках каких законов ТИК применила к этой партии свои санкции. Он сказал, что раз на отдельных участках был подкуп, значит, итоги и на других были поставлены под сомнение.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191914/
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