Скандал с НДПК. Глава ТИК признал, что партия не допускала нарушений в агитации

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

По словам главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова, в период предвыборной кампании НДПК не допускала грубых нарушений и партия получила только одно устное предупреждение. Однако, как утверждает он, в день голосования, 11 апреля, милиция задержала лиц, занимающихся подкупом. Он считает, что поэтому решение об отстранении НДПК от распределения мандатов депутатов БГК обоснованно и принято в рамках избирательного законодательства.

Однако, как ранее отмечал юрист партии Дастан уулу Улан, в законе, на который ссылаются ТИК и Центризбирком, нет нормы о признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за ту или иную партию.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.