Рост цен. Депутат просит кабмин донести до президента, что карманы людей пусты

Социально-экономическая ситуация в стране крайне негативная. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

Он уверен, что цены на продукты не упадут, а пенсии, зарплату и пособия в ближайшее время не поднимут.

«Доходы населения не увеличатся. Рост цен уже произошел. В это время правительство поднимает цены на проезд, электричество, пьют корень, отвлекая население. Что конкретно планирует делать кабмин в ближайшем будущем, чтобы люди увеличили свои доходы? Вы же понимаете, что бороться с ценами — это полумеры. Если у людей пусто в кармане, что им до того, стоит масло 150 сомов или больше?» — задал ворос нардеп.

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков пояснил, что Минэкономики разработало план действий по развитию производства и созданию рабочих мест.

Дастан Бекешев попросил представителя правительства донести до главы государства, что у людей в карманах пусто.