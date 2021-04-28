Ряд депутатов выступает за исключение из поправок УК пункта о политической розни

Депутат Наталья Никитенко сообщила 24.kg, что члены парламентского комитета готовят предложение об исключении пункта о политической розни из пакета поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

По ее словам, это очень опасный пункт, его нужно убрать.

Наталья Никитенко также отметила, что в разработанном МВД пакете поправок есть и ряд полезных изменений. «Поэтому мы и инициируем исключение только этого параграфа, но в целом поддерживаем», — сказала она.

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Согласно инициативе МВД и предложенной ведомством поправке, экстремистская деятельность сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой и теперь политической розни.

Напомним, в обосновании проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс)» чиновники поясняют, что поправка является приведением уголовного законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности в соответствие с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, Законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также совершенствованием уголовно-правовых норм за вербовку, склонение в деятельность экстремистских организаций и ответственностью за финансирование экстремистской деятельности.

Парламент в первом чтении поддержал пакет изменений.