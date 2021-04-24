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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Член ЦИК сомневается в законности видеосъемки в штабе партии

Центризбирком приступил к рассмотрению жалобы НДПК, которую она направила ранее в ЦИК на решение ТИК.

Ранее, напомним, рабоча группа ЦИК поддержала территориальную комиссию Бишкека.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев спросил, кто проводил съемку в штабе НДПК и насколько это законно. Выяснилось, что это видео предоставлено ГКНБ. Но представителей Госкомитета на заседании нет. Пояснения пришлось давать чиновникам МВД. Они отметили, что, скорее всего, сотрудники ГКНБ исполнили все процедуры и оформили необходимые документы на проведение оперативной съемки, чтобы потом ее можно было использовать при следствии и в суде.

В свою очередь Кайрат Осмоналиев поинтересовался, что с миллионом сомов, который был обнаружен также в машине в Аламединском районе Бишкека 4 октября 2020 года в день парламентских выборов. Его попросили задавать вопросы по существу. «Так я по существу. Прошло полгода, и там было понятно, что реальный подкуп идет. Где эти деньги?» — поинтересовался Кайрат Осмоналиев.

В МВД пообещали предоставить информацию позже.  

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191385/
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