Скандал с НДПК. Глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов превысил полномочия

Члены ЦИК приступили к рассмотрению жалобы НДПК, которую она направила ранее в Центризбирком, на решение ТИК.

По словам юриста, представляющего интересы партии Улана Дастан уулу, решение БТИК незаконно и необоснованно. Он указал на то, что политорганизация как юридическое лицо не может быть субъектом уголовного преследования по факту подкупа избирателей. Он также подчеркнул, что члены Бишкекской ТИК превысили свои полномочия, поскольку в их компетенцию не входит обвинять участника выборов.

Улан Дастан уулу также подчеркнул, что территориальная комиссия может признать недействительными только итоги на определенном участке, но не имеет права аннулировать голоса избирателей. Он просит отменить решение БТИК, так как оно не соответствует законам, на которые ее представители ссылаются.

Член ЦИК Акылбек Сариев спросил, понимают ли члены НДПК, за что их наказали. Улан Дастан уулу ответил: в партии этого не поняли, поскольку ни в чем противозаконном, что пытается ей навязать ТИК столицы, политобъединение участия не принимало и никаким образом в системном подкупе, повлиявшем на волеизъявление избирателей, не замешано.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными. «Есть показания свидетелей, которые получили деньги и проголосовали», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что партия использовала свыше 0,5 процента денежных средств в обход избирательного фонда. Однако в своем решении ТИК это не указала.

Член ЦИК Акылбек Сариев также обратился и к Кайрату Маматову с вопросом, кто именно совершал подкуп — партия или кандидаты. Маматов ответил, что задержан некий Абдукадыров, который является близким другом бывшего претендента на мандат от НДПК.

«Но вы же не следователь. Как вы можете за них отвечать? Этот же Абдукадыров не член партии. Кем установлено, что он имеет отношение к НДПК?» — недоумевает Акылбек Сариев.

Напомним, что ранее рабочая группа ЦИК поддержала решение БТИК.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.