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Власть

Мигрантов из Кыргызстана просят урегулировать свой правовой статус в России

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел встречу с представителями госорганов по вопросу пребывания мигрантов из Кыргызстана на территории России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком российская сторона информировала о возможности проведения оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы территории РФ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в целях исключения возможных рисков, связанных с депортацией наших граждан, государственным органам совместно с посольством КР в РФ необходимо провести комплексную работу.

«Российская сторона не будет предпринимать никаких действий по дискриминации прав трудовых мигрантов, однако мигрантам в свою очередь нужно подтвердить свое официальное положение. Следует разработать четкий алгоритм действий по данному направлению», — отметил Артем Новиков.

Он добавил, что должна быть усилена информационно-разъяснительная работа среди мигрантов.

«Необходимо задействовать всех представителей диаспор. До каждого мигранта надо донести информацию о том, что следует подтвердить свой официальный статус», — сказал Артем Новиков и дал ряд соответствующих поручений, в том числе о разработке детального плана действий по процедурам легализации нахождения мигрантов на территории Российской Федерации, а также по увеличению количества рейсов и возобновлению пассажирских железнодорожных сообщений.

В пресс-службе правительства напомнили, что МВД РФ выступило с требованием к мигрантам, незаконно находящимся на территории РФ, урегулировать свой правовой статус во избежание мер административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191372/
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