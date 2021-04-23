Малоимущие семьи получат растительное масло и сахар по сниженной цене

Правительство раздаст малоимущим семьям растительное масло и сахар по сниженной цене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, из России импортировано 392 тонны растительного масла и 338 тонн сахара.

«Мы заказали 1 миллион литров растительного масла и 3 тысячи тонн сахара. Часть этого прибыла в страну. В ближайшие дни либо на рынки вынесем, либо будем раздавать малоимущим семьям по сниженной цене», — заявил Улукбек Марипов.

Он выразил надежду на то, что это поможет сдержать рост цен на продукты.