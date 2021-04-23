13:29
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Власть

Малоимущие семьи получат растительное масло и сахар по сниженной цене

Правительство раздаст малоимущим семьям растительное масло и сахар по сниженной цене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, из России импортировано 392 тонны растительного масла и 338 тонн сахара.

«Мы заказали 1 миллион литров растительного масла и 3 тысячи тонн сахара. Часть этого прибыла в страну. В ближайшие дни либо на рынки вынесем, либо будем раздавать малоимущим семьям по сниженной цене», — заявил Улукбек Марипов.

Он выразил надежду на то, что это поможет сдержать рост цен на продукты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191278/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
В марте в Кыргызстане отмечен самый высокий рост цен среди стран ЕАЭС
За год цены на масло выросли почти в два раза
Рост цен на продукты. В правительстве все списали на внешний фактор
Рост цен. В апреле в Кыргызстан поступят сахар и масло, закупленные государством
Рост цен на ГСМ. В парламенте отчитываются чиновники правительства
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства
Повышение тарифа на проезд в маршрутках может сказаться и на росте цен
Министр сельского хозяйства: Кыргызстан не может повлиять на цены ГСМ
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на&nbsp;электроэнергию Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за&nbsp;партию &laquo;Эмгек&raquo; Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Депутат требует от&nbsp;генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
13:15
В КР первую дозу «Спутника V» ввели 93-летнему хирургу Мамбету Мамакееву В КР первую дозу «Спутника V» ввели 93-летнему хирургу...
13:11
COVID-19. ЦГСЭН Бишкека предложил временно приостановить даваат, намазы и ифтары
13:00
Религиозная вражда. Задержание ученой Гулзат Аалиевой прокомментировал юрист
12:59
Смерть ученицы. В скорой прокомментировали вызов (обновлено)
12:50
Учеников с пороком сердца порекомендовали перевести на онлайн-обучение