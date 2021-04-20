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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Представители восьми партий требуют отменить итоги выборов и провести повторные

Представители партий ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу журт», КСП, «Улутман», «Айкол», «Тынчтык» и «Бутун Кыргызстан» заявили сегодня журналистам, что ЦИК и Бишкекская ТИК, допустив «Ата Журт Кыргызстан» к выборам, нарушили закон.

По их словам, «Ата Журт Кыргызстан» не имела права участвовать в выборах в местные кенеши и должна быть отстранена от распределения мандатов, поскольку в законе сказано, что баллотироваться в Жогорку Кенеш или местные кенеши может только та политорганизация, которая зарегистрирована или прошла перерегистрацию за шесть месяцев до дня голосования.

«Но «Ата Журт Кыргызстан» появилась только 26 февраля 2021 года на базе партии «Единство народа». Фактически, это новая партия», — сказал представитель «Айкол» Бакыт Керимбеков.

Участники пресс-конференции требуют снять не только «Ата Журт Кыргызстан», но полностью отменить итоги голосования в БГК и провести повторные выборы. 

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190815/
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