Итоги выборов. Глава ТИК Бишкека посоветовал НДПК оспорить ее решение в суде

Материалы следствия на другие партии, кроме НДПК, в Бишкекскую ТИК не поступали. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, решение об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации ТИК пересматривать и отменять не будет.

«Мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что политорганизация занималась подкупом. Пусть идут в суд, это их право», — заявил Кайрат Маматов.

Он добавил, что у партии есть три дня на обжалование постановления комиссии. «Если суд восстановит НДПК, то она получит мандаты. Но результаты на участке, где зафиксирован подкуп, будут аннулированы, как и голоса за кандидатов, которые замешаны в нарушении», — сказал Кайрат Маматов.

Напомним, на участке № 1208 (школа № 29), на который указывает ТИК, НДПК набрала всего 50 голосов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.