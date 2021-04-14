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Власть

Жить с каждым днем тяжелее. В кабмине признали, что увлеклись красивыми словами

Премьер-министр сегодня провел совещание по обсуждению плана по стабилизации экономики на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, намерения кабмина предусматривают 100 мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для бизнеса и дополнительных рабочих мест, обеспечение продовольственной и экологической безопасности, поддержание социальной стабильности и предпринимательской активности граждан.

Заслушав информацию Министерства экономики и финансов (пресс-служба не представила журналистам детали отчета. — Прим. 24.kg), Улукбек Марипов отметил, что в план по стабилизации экономики должны быть включены мероприятия, которые реально скажутся на улучшении жизни наших людей.

«Нам нужны реформы, которые принесут реальную пользу для наших граждан. Красивых слов должно быть меньше, а сам план должен быть действенным и реалистичным. Особое внимание необходимо уделить цифровизации всех государственных услуг. Нужно уходить от бюрократии, которая расцвела в таких масштабах, что парализует работу государственного аппарата. Используйте мировой опыт, идеи инициативных групп, организовывайте встречи с представителями бизнеса. Только сообща мы сможем разработать документ, который останется не только на бумаге, но и будет практически реализован», — сказал премьер.

По мнению главы кабмина, представленный план следует расширить и включить в него пункты, которые будут направлены:

  • на цифровизацию департамента лекарственных средств, что повлечет за собой уменьшение стоимости лекарственных препаратов и исключит коррупционные проявления в сфере;
  • проведение кардинальных изменений в агропромышленном комплексе, в том числе создание во всех регионах кластерной системы управления и разработку стратегии развития сельского хозяйства, с анализом и планированием посева сельскохозяйственных культур с учетом районирования и потребностей населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190128/
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