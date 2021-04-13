Швейники пожаловались премьеру на трудности. Он обещал помочь

Премьер-министр встретился с руководителями предприятий легкой промышленности, сообщает пресс-служба правительства.

Улукбек Марипов отметил высокую значимость развития легкой промышленности в производстве валового национального продукта, решении социальных задач государства и повышении потенциала малого и среднего предпринимательства в республике.

«Благодаря вам создан узнаваемый отечественный бренд «Сделано в Кыргызстане», который необходимо продвигать и дальше. На сегодня текстильно-швейная отрасль — одна из ведущих отраслей отечественной экономики с высоким экспортным показателем. Из-за пандемии коронавирусной инфекции отрасль столкнулась с рядом серьезных проблем, связанных как с ограничениями поставок сырья, так и снижением спроса на готовую продукцию. Поэтому нам важно сообща постараться решить возникшие трудности. Мы видим, что малый и средний бизнес снова вынужден сокращать чистую прибыль и уходить в тень. Необходимо поддержать предприятия отрасли, чтобы у людей была постоянная работа и возможность зарабатывать», — сказал он.

По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы отечественная текстильная индустрия развивалась и покоряла зарубежные рынки.

Правительство намерено акцентировать внимание на увеличении производительности кластеров, расширении мощностей и производственного потенциала легкой промышленности.

Соответствующим государственным органам поручено оказать содействие отечественным предпринимателям легкой промышленности в создании благоприятных условий их деятельности, урегулировать вопросы, связанные с трансформацией земельных участков для передачи в управление производственных предприятий, рассмотреть возможность предоставления налоговых преференций и ипотечного кредитования работников легкой промышленности. Российско-Кыргызскому фонду развития предложено проработать вопрос по выделению кредитной линии для развития кластерного производства.

Швейники рассказали о текущей ситуации в отрасли, трудностях, с которыми они сталкиваются и проблемных вопросах, по которым требуется поддержка государства.

Премьер заверил их, что в ближайшее время проработает вопрос транспортировки текстильной продукции через территорию Казахстана, в том числе импорта продукции в Кыргызстан по железной дороге.

Справка: В период до пандемии COVID-19 объем производства промышленной продукции в 2019 году составил 9,7 миллиарда сомов, а в 2020-м — 7,8 миллиарда сомов. Наибольшая доля легкой промышленности приходится на швейную промышленность — 80 процентов. Экспортировано товаров на сумму до $155 миллионов (в 2020 году — $94,1 миллиона).