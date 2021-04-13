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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. УИКи по стране завершили подсчет голосов

УИКи закончили подсчет голосов по стране. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что протоколы с участков направлены в ТИКи. В течение трех дней возможно обжалование решений участковых комиссий об итогах голосования.

На основании данных, поступивших с 99 процентов избирательных участков, в голосовании приняли участие 1 миллион 295 тысяч избирателей, или 39,06 процента.

В списки избирателей было включено 3 миллиона 318 тысяч 130 человек. Число проголосовавших на выборах в городские кенеши составило 386 тысяч 365 избирателей, или 36,82 процента. Число проголосовавших на выборах в айыльные кенеши составило 909 тысяч 578 избирателей, или 40,09 процента.

Комиссиями также рассматриваются материалы правоохранительных органов по расследованию сообщений, заявлений о нарушениях законодательства, в том числе кандидатами и партиями, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов.

Согласно статье 38 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются ТИКами не позднее 20 календарных дней со дня голосования — до 2 мая.

Решения ТИК могут быть обжалованы в Центральной избирательной комиссии, а решения ЦИК — в суде.

В Кыргызстане 11 апреля прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, в Бишкекский городской кенеш прошли шесть партий, а в Ошский — четыре.

Ссылка: https://24.kg/vlast/189963/
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