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Власть

Международные наблюдатели отмечают высокий порог явки на референдум

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ отмечают достаточно высокий порог явки избирателей и процент поддержки внесения изменений в Конституцию Кыргызстана. Об этом на брифинге сообщила член комитета Совета федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, от Парламентской ассамблеи ОДКБ принимали участие восемь международных наблюдателей — представители стран — участниц ОДКБ Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, России.

«Было сформировано шесть рабочих групп, промониторина деятельность 2 тысяч 435 участков, часть из них наблюдали с выездом представителей ОДКБ, остальную часть — с использованием СМИ и социальных сетей. Международные наблюдатели отмечают достаточно высокий порог явки, который оставил более 37 процентов, а также процент поддержки внесения изменений в Конституцию Кыргызстана, составившего 79 процентов. Наблюдатели отмечают, что состоявшийся референдум отличается широким и массовым участием международных и общественных наблюдателей. Это подчеркивает демократический и открытый характер», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189730/
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