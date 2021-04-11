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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Явка избирателей на 18.00 составила 30,89 процента

По состоянию на 18.00 на местных выборах явка избирателей составила 30,89 процента. На избирательные участки пришли 1 миллион 24 тысячи человек. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, на выборах в городские кенеши проголосовали 303 тысячи 176 избирателей (28,89 процента), местные — 721 тысяча 715 (31,81 процента).

Выборы в местные кенеши будут признаны состоявшимися при любой явке.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189645/
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