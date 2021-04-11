Местные выборы и референдум. Голосование завершилось

Голосование на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой Конституции завершилось. Избирательные участки в Кыргызстане закрылись в 20.00.

Сегодня граждане страны выбирали 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей. В этот же день проходил плебисцит по принятию проекта новой Конституции. Отметим, по нему явка на 18.00 составила 29,44 процента. Референдум считается состоявшимся при явке в 30 процентов.

На 796 мандатов в 28 горкенешах претендуют почти 12 тысяч человек. Получается, что конкурс составляет 15 человек на место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.

В столице в выборах участвуют 1 тысяча 815 кандидатов из 25 партий. В Оше — 701 человек из девяти партий.

Что касается Конституции, то отметим — в действующую редакцию вносится 81 поправка. Проект ориентирован на установление жесткой вертикали президентской власти.