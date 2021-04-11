20:26
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Местные выборы и референдум. Голосование завершилось

Голосование на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой Конституции завершилось. Избирательные участки в Кыргызстане закрылись в 20.00.

Сегодня граждане страны выбирали 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей. В этот же день проходил плебисцит по принятию проекта новой Конституции. Отметим, по нему явка на 18.00 составила 29,44 процента. Референдум считается состоявшимся при явке в 30 процентов.

На 796 мандатов в 28 горкенешах претендуют почти 12 тысяч человек. Получается, что конкурс составляет 15 человек на место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.

В столице в выборах участвуют 1 тысяча 815 кандидатов из 25 партий. В Оше — 701 человек из девяти партий.

Что касается Конституции, то отметим — в действующую редакцию вносится 81 поправка. Проект ориентирован на установление жесткой вертикали президентской власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189627/
просмотров: 765
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Референдум по Конституции. На 18.00 явка составила 29,44 процента
Местные выборы. Явка избирателей на 18.00 составила 30,89 процента
Референдум по Конституции. Милиция начала проверку по факту давления на медиков
Референдум. Во Владивостоке завершился подсчет голосов
С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается милиция
Референдум по Конституции. На 16.00 явка избирателей составила 24,63 процента
Местные выборы. Явка избирателей на 16.00 составила 25,81 процента
Напоминает бандитские выборы: Мелис Мырзакматов обратился к Садыру Жапарову
Местные выборы и референдум. В милицию поступило 26 сообщений о нарушениях
Популярные новости
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
20:22
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре...
20:09
В Бишкеке избили девушку. Потерпевшая боится обращаться в милицию
20:08
В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
20:03
Местные выборы и референдум. Голосование завершилось
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным