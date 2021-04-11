Подкуп избирателей в городе Ош. Милиция начала проверку

Милиция начала проверку по сообщению о подкупе избирателей в селе Жаны-Маала. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По его данным, ранее в СМИ появилась информация о том, что на избирательном участке № 5221 Кара-Суйского района кандидаты, баллотирующиеся в депутаты местных кенешей Н. Х. и С. А., якобы осуществляют подкуп избирателей.

Сообщение зарегистрировано в информационном электронном журнале Кара-Суйского РОВД. Ведется следствие.

Ранее в Оше зарегистрировали другой факт подкупа избирателей. В милицию поступила информация о том, что агитаторы одной из партий пытались подкупить избирателей.