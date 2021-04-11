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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

За два часа голосования в ЦИК поступило 25 сообщений о нарушениях

С начала дня в координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило 25 сообщений. Об этом сегодня на брифинге сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, 12 сообщений уже обработаны. Из них по одному были о применении административного ресурса и фотофиксации бюллетеня, два — о нахождении неизвестных лицу возле автоматически считывающей урны и по четыре — по фактам нарушения условий предвыборной агитации и жалобам на членов участковых избирательных комиссий. По 13 сообщениям о нарушениях еще идет работа. О них ЦИК обещает сообщить позже.

«Кроме того, мы все стали свидетелями двух видеозаписей. На одной женщина заявляет о подкупе определенной партии и раздаче денег. По этому факту сообщение зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков. Правоохранительные органы ведут проверку. Второй видеоматериал касался того, что в мусорном баке возле УИК № 1054 обнаружили бюллетени. По нему начата проверка, устанавливаются все обстоятельства по делу. Будут приняты меры в рамках закона», — рассказал Тынчтык Шайназаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189565/
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