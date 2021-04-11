Ждут больше часа. Садыр Жапаров до сих пор не приехал на избирательный участок

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова больше часа ждут на избирательном участке № 1053 в селе Чон-Арык.

Ранее сообщалось, что глава государства прибудет голосовать в 9.00. Но его до сих пор нет.

Фото 24.kg. СМИ в ожидании Садыра Жапарова

Напомним, что примерно в 9.45 на данном участке вышла из строя автоматическая урна для приема бюллетеней.

В Кыргызстане стартовало голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.