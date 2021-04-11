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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Итоги выездного голосования отменены на шести участках Бишкека

Наблюдатели ОФ «Общее дело» подали 29 жалоб о нарушениях во время голосования на местных выборах вне помещений. Из них 13 по Бишкеку и 16 по Ошу.

По их данным, зафиксированы подкуп, агитация, давление. Гражданские активисты отметили, что права наблюдателей на отдельных участках также ущемлялись. ТИКи Бишкека и Оша начали проверку.

Ранее глава столичной ТИК Кайрат Маматов заявил, что на отдельных УИК итоги досрочного голосования могут быть отменены.

Зафиксированы нарушения тайны голосования на участках № 1246, 1113, 1029 (Бишкек), 5309, 5300, 5559, 5322 (Ош); агитация в день тишины на участках в Бишкеке № 1333, 1018, 1036, 1047 и Оше № 5283, 5338, 5296, 5558, 5322, 5282; влияние на волеизъявление и на избирателя на участках № 1130, 1028 (Бишкек).

Процедурные нарушения выявлены на участках № 1216 (Бишкек) и 5551 (Ош); ущемление прав наблюдателя — № 5558, 5273 (Ош); манипуляции со списками избирателей — № 1309, 1317, 1312 (Бишкек), 5309, 5551 ( Ош); использование членами УИК ресурсов партий — № 5905 (Ош).

Вчера вечером ряд партий потребовали отменить итоги голосования вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений.

По предварительным данным, в Бишкеке итоги голосования отменены на шести выездных УИКах, начато досудебное производство по восьми фактам вмешательства работников МТУ в выборный процесс.

По данным ЦИК, для голосования вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции поступило 19 тысяч 298 заявлений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990, в Оше — 1 тысяча 519.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189507/
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