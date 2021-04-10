ЦИК зарезервировала 2,8 тысячи мандатов в сельских кенешах для женщин

ЦИК зарезервировала 2 тысячи 800 мандатов в сельских кенешах для женщин. Об этом на брифинге для международных наблюдателей сообщила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что на выборах вводится новшество — резервирование мандатов для женщин в сельских кенешах (не менее 30 процентов).

«Любое квотирование, резервирование — это специальная мера, и государство ввело ее на законодательном уровне на основе анализа представленности женщин в сельских кенешах — всего 9 процентов. Несмотря на то, что женщин в общем составе населения — 53 процента», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что на уровне выборов в парламент и городские кенеши эта норма давно существовала. «При выдвижении списка есть требование, чтобы в нем было не более 70 процентов кандидатов одного пола. Но на сельском уровне, где выдвижение проходит по мажоритарной системе, у нас шло постоянное снижение числа женщин — за 15 лет с 24 до 9 процентов. Конечно, требовались специальные меры, что и ввели законом в 2019 году. Эту норму мы применяем впервые так масштабно», — заметила Нуржан Шайлдабекова.

Сейчас зарезервировали 2 тысячи 800 мандатов, на которые претендует 5 тысяч 300 женщин.

«Конечно, в обществе есть стереотипы относительно роли женщин, особенно в сельской местности. Но активная политическая поддержка руководства страны, участие и взаимодействие госорганов с гражданским обществом позволяют нам надеяться, что эта мера будет успешно реализована на предстоящих выборах», — заключила глава ЦИК.

Местные выборы пройдут завтра, 11 апреля, в 28 городах и 420 аймаках.

