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Власть

Садыра Жапарова пригласили посетить с визитом Азербайджан

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации сотрудничества между странами в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах. Президент отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию традиционных дружеских связей с Азербайджаном. Он подчеркнул значимость поддержки политического диалога на высоком и высшем уровнях.

Кыргызская сторона ожидает лидера Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом.

Садыр Жапаров отметил, что одним из ключевых направлений дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный, но нереализованный потенциал.

Для выправления ситуации он предложил активизировать торгово-экономическое взаимодействие между государствами путем проведения в 2021 году заседания межправительственной комиссии, визитов представителей бизнес-сообщества, а также реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Глава государства поблагодарил азербайджанскую сторону за финансовую помощь в реализации двух проектов — строительств Парка дружбы Кыргызстана  Азербайджана и общеобразовательной школы имени Гейдара Алиева в Бишкеке. Он выразил уверенность в том, что к предстоящему визиту лидера Азербайджана в Кыргызстан эти проекты будут завершены.

Садыр Жапаров также коснулся вопроса возобновления прямого воздушного сообщения Баку — Бишкек, предложив ускорить его рассмотрение.

Посол Гидаят Оруджев отметил большой неиспользованный потенциал для развития экономического сотрудничества, выразив готовность азербайджанской стороны к привлечению новых инвестиций в Кыргызстан. Он особо отметил, что Азербайджан поддерживает политику реформ, проводимую Садыром Жапаровым, и от имени руководства своей страны пригласил главу государства посетить Азербайджан с визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189407/
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