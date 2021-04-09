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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Оше прошло заседание городского штаба по проведению выборов и референдума

В Оше прошло заседание городского штаба по проведению выборов и референдума. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, глава ТИК Оша Муктар Пайзилдаев рассказал о мероприятиях по подготовке избирательных участков к выборному процессу.

«В Оше во всех 78 избирательных участках зарегистрировано более 151,5 тысячи человек. Кроме того, созданы условия для ЛОВЗ, всего вне помещений проголосуют 1 тысяча 519 человек. До выборов запланировано проведение дезинфекционных работ на всех УИК», — сказал он.

В мэрии добавили, что на заседании рассмотрели организационные и хозяйственные вопросы, руководителям предприятий и служб даны поручения о бесперебойном обеспечении избирательных участков электроснабжением и генераторами, телефонной и интернет-связью, а также вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов и референдума и другие.

С целью соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности и создания необходимых условий для защиты здоровья граждан поручено организовать проведение дезинфекционных работ на избирательных участках, организовать дежурство бригад скорой для оказания необходимой медицинской помощи на избирательных участках.

Напомним, выборы в местные кенеши и референдум пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189404/
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