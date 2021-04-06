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Власть

Рост цен на продукты. В правительстве все списали на внешний фактор

Эпидемиологическая ситуация в мире спровоцировала рост цен. И Кыргызстан не исключение. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил первый заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев.

По его словам, наибольший рост цен отмечен на растительное масло, сахар-песок и куриное яйцо. По сравнению с прошлым годом цена на сахар выросла на 42,14 процента, или на 19,7 сома. Рост цен на сахар в Кыргызстане был вызван сокращением посевных площадей сахарной свеклы в России и снижением урожая.

Цена на растительное масло выросла на 73 процента, или на 71 сом. Это связано с неурожаем в России и Украине и ростом из-за этого мировой цены.

«Говядина подорожала на 22,7 процента, или на 88,8 сома. Баранина — на 27,2 процента, или на 95 сомов. Казахстан ввел запрет на вывоз мяса и живых животных со своей территории, поэтому в Кыргызстане вырос экспорт скота в Узбекистан и Таджикистан», — рассказал Данияр Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189034/
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