«НАШ НАРОД». Мы идем на выборы, чтобы бороться с причинами, а не с последствиями

Волонтеры и просто активная молодежь — это та сила, которая способна изменить жизнь столицы Кыргызстана к лучшему. Об этом в интервью 24.kg рассказал Алмаз уулу Аскар, 27-летний председатель партии «Наш народ», под № 3 идущей сегодня на выборы в Бишкекский городской кенеш.

— Насколько мы знаем, основной костяк вашей партии составляют волонтеры. Выходит, что команда собралась задолго до выборов?

— Действительно, бишкекчане по большей части знают нас как волонтеров Центра инициативной молодежи. Но в наших рядах сегодня немало профессионалов и из других сфер — молодых предпринимателей, добившихся успеха за границей, но решившись вернуться в Кыргызстан, чтобы поднимать страну, неравнодушных активистов, борющихся с произволом и коррупцией, просто молодых неравнодушных горожан. Когда в Бишкеке ввели режим ЧС, а после и ЧП, мы поняли, насколько сильно власть и чиновники оторваны от народа. Тогда мы собрались вместе с тем, чтобы помогать людям, не по своей вине оказавшимся в тяжелой ситуации.

— Что вам удалось сделать своими силами за этот непростой период?

— С начала введения режима ЧС и ЧП мы собрали и развезли по адресатам более 10 тонн гумпомощи. Ежедневно доставляли на работу больше 200 медработников. Помогали тяжело больным добираться через блокпосты до медучреждений. Когда грянул «черный» июнь, прошли краткий инструктаж, установили в свои машины кислородные концентраторы и подушки, начали помогать врачам. Помните этот ад? Не хватало машин скорой помощи, не хватало мест в больницах. Клексан был валютой. Потом случились октябрьские события. Мы вышли на защиту города от мародеров.

— Почему решили баллотироваться в горкенеш? Вы же до этого говорили, что не планируете заниматься политикой.

— Изначально таких планов у нас действительно не было. Но в какой-то момент мы поняли, что иного способа в корне изменить ситуацию просто нет. Во время карантина нам не раз приходилось обращаться за помощью в городской кенеш. И тогда мы сталкивались с непробиваемой стеной чиновничьего безразличия. Со временем пришло осознание, что мы боремся с последствиями, а надо бороться с причинами.

— Что вы можете предложить горожанам в качестве депутатов горкенеша?

— В первую очередь мы добьемся прозрачности городского бюджета и вовлеченности в его формирование и распределение горожан. Люди должны знать, куда уходят их налоги. Будем поднимать вопросы экологии. Бишкек — лидер по загрязненному воздуху. О каком здоровье нации при этом можно говорить? Будем поднимать вопросы повышения надбавок бишкекским пенсионерам, учителям и медицинским работникам. Планируем сократить армию чиновников. Идей очень много — все они отражены в программе партии.

Пройдя в горкенеш, мы останемся на связи с нашими избирателями. Самое страшное и неприемлемое для нас — это превратиться в тех чиновников, от бездушия которых мы когда-то страдали сами.

— Планов много. Справитесь?

— Мы уже пережили многое, мы справлялись тогда, когда чиновники разводили руками, отсиживались по кабинетам и молчали. Я уверен, что вместе с бишкекчанами мы справимся со всеми нашими проблемами. Я верю в это.

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Оплачено из избирательного фонда партии «Наш народ» УП по финансовым вопросам Кенесариевой Т. А.