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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Ученые и дипломаты выбирают «Наш народ»

Сегодня в 24.kg прошла пресс-конференция с участием экс-главы МИД Аскара Айтматова, а также ученых и государственных деятелей.

Представители творческой и научной интеллигенции сделали свой выбор. Они за партию «Наш народ». Аскар Айтматов считает, что именно такие прогрессивные, молодые, радеющие за свой город люди и должны быть в БГК. Они знают, что нужно сделать, чтобы превратить в Бишкек в развитую столицу, в комфортный и уютный город.

Кандидат философских наук Гулзат Алиева отметила, что кандидаты «Нашего народа» — это не дети высокопоставленных чиновников и богатых бизнесменов, это ребята с нашего двора, и они доказали, что им можно верить, на них можно положиться. «Когда в Бишкеке бушевала пандемия коронавируса, эти парни и девушки спасали наших горожан ценой собственного здоровья, а то и жизни. Они доказали, что могут брать на себя ответственность, могут оперативно принимать решения и им можно доверить судьбу Бишкека», — подчеркнула она.

Профессор КНУ Памира Кадырбекова призвала поддержать молодых партийцев. Ученая назвала «Наш народ» партией дела.

«Наш народ» — партия будущего. Так назвали политорганизацию представители городской интеллигенции. «Должна быть преемственность поколений», — уверена доцент Кыргызского авиационного института Жыргал Исмаилова.

Партия «Наш народ» в бюллютене идет под № 3. Это счастливый номер.

«Не ошибитесь в выборе! Голосуйте за «Наш народ», — заявила преподаватель КРСУ Мария Мухарова.

***

Оплачено из избирательного фонда партии «Наш народ» УП по финансовым вопросам Кенесариевой Т. А.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188463/
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