Отмечен прогресс Кыргызстана в противодействии отмыванию доходов

Президент Садыр Жапаров сегодня принял председателя Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Канатбека Тургунбекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация о принимаемых мерах по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Канатбек Тургунбеков рассказал о положительных результатах рассмотрения второго отчета о прогрессе Кыргызстана на очередном пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По итогам заседания отмечен значительный прогресс страны в совершенствовании системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов.

Принято решение о повышении рейтингов Кыргызстана по 13 позициям.

Садыр Жапаров отметил важность усиления координации межведомственного взаимодействия Госфинразведки с Налоговой службой, Государственной регистрационной и кадровой службами. Президент просит, чтобы ведомства совместно в кратчайшие сроки создали электронные базы данных и механизмы финансового мониторинга «Публичных должностных лиц» и «Бенефициарных владельцев юридических лиц» в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Садыр Жапаров отметил необходимость скорейшего принятия эффективных мер по снижению рисков отмывания преступных доходов и финансирования террористической деятельности, а также поиску и возврату активов, выведенных из страны незаконным или преступным путем. Он также отметил важность налаживания тесного взаимодействия между ГСФР и бизнес-сообществом для внедрения механизмов добросовестного управления, обеспечения финансовой прозрачности, повышения рейтинга и инвестиционной привлекательности страны.

«Президент обратил внимание на разработку среднесрочной стратегии развития национальной системы противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, которая в первую очередь должна быть направлена на снижение уровня коррупции и теневой экономики», — говорится в сообщении.