Успеть до выборов. Депутаты Маевского айыл окмоту продают местный «Тазалык»

Депутаты Маевского айыльного кенеша Аламединского района решили продать местный «Тазалык» — коммунальное (муниципальное) предприятие «Кызмат-Маевка» частной компании. Об этом СМИ сообщили местные жители.

По словам главного специалиста по хозяйственной части айыл окмоту Кубанычбека Таирова, в пятницу депутаты айыльного кенеша провели собрание, где решили продать муниципальное предприятие частной фирме.

«Продают все: пастбища, орошаемые земли, долевые участки. В бюджет от этого ни тыйына не поступает. Бывший глава айыл окмоту Руслан Алиев проработал в должности 17 лет. После октябрьских событий сбежал. 13 участков продал по $6-7 тысяч — 600 гектаров государственной земли. Завели уголовные дела, но безуспешно. Продали даже здание самого айыл окмоту. Сейчас судятся, пытаются вернуть. Оставшиеся депутаты не лучше. В последние дни до выборов пытаются продать предприятие «Кызмат-Маевка». Искусственно представляют компанию как банкрота. Это позор. Почему они тогда не объединят его с другим айыл окмоту? Получается, айыл окмоту сам не может почистить свой мусор?! Семь машин стоят в хорошем состоянии!» — возмутился Кубанычбек Таиров.

И. о. главы Маевского айыл окмоту Сыланбек Макешов рассказал, что у предприятия долгое время не было постоянного руководителя, а в последнюю неделю машина стоит сломанная. Поэтому депутаты решили, что выгоднее предприятие продать частной фирме.

«Мусор копится. Народ жалуется. Пришла частная фирма и предложила им продать. Озвучила условия. Депутаты поддержали. «Кызмат-Маевка» с каждого жителя по 25 сомов в месяц брало. Население — 18–20 тысяч. А частная фирма сказала, что будет брать по 22,5 сома, с пенсионеров — по 6 сомов. Для инвалидов и вовсе бесплатно. Для айыл окмоту это идеальное предложение. Но группа людей препятствует», — сказал и. о. руководителя айыл окмоту Сыланбек Макешов.

Недовольные продажей предприятия «Кызмат-Маевка» считают действия депутатов и главы айыл окмоту незаконными, поскольку на собрании айыльного кенеша не было кворума.

«Всего в айыльном кенеше 21 депутат. Для кворума необходимо участие 11 нардепов. Но из них 4 депутата за пять лет работы кенеша ни разу не участвовали в сессиях. На пятничной сессии было 10 депутатов», — резюмировал Сыланбек Макешов.