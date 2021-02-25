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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции профильный комитет рассмотрит 2 марта

Профильный комитет рассмотрит 2 марта проект новой Конституции. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Информацию 24.kg подтвердили и в Жогорку Кенеше. Уточняется, что после рассмотрения и принятия в трех чтениях проект Основного закона страны будет вынесен на пленарное заседание. В ЖК уточнили, что некоторые спорные моменты отредактированы, но не все замечания и критика учтены. Какие именно статьи претерпели изменения, члены комитета не уточняют, ссылаясь на то, что не знают. Им правленый вариант еще не предоставили.

Отметим, что прежде чем выносить Основной закон на референдум, необходимо зарегистрировать его. Это должны сделать инициаторы — 80 депутатов, кто изначально выступал за конституционную реформу.

Напомним, президент Садыр Жапаров в своих выступлениях и интервью неоднократно заявлял, что плебисцит следует совместить с местными выборами, назначенными на 11 апреля. Однако нардепы до сих пор не приняли законопроект о всенародном голосовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184596/
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