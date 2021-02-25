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Власть

Посол Турции в Кыргызстане завершил дипломатическую миссию

Премьер-министр Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Кыргызстане Женгиза Камила Фырата по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, глава правительства поблагодарил посла за плодотворную работу, а правительство Турции — за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, горнорудной промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также проведение предстоящих заседания Кыргызско-Турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума, которые пройдут в Кыргызстане.

Улукбек Марипов поздравил посла с окончанием дипломатической миссии в стране и пожелал ему дальнейших успехов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184558/
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