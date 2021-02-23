10:32
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Власть

Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву. Собрано 15 тысяч подписей

Активисты во главе с блогером Чингизом Капаровым продолжают сбор подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву.

Как сообщил 24.kg Чингиз Капаров собрано уже 15 тысяч подписей.

По мнению Капарова, это связано с тем, что Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата, а Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. «Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери», — отметил Чингиз Капаров.

Для того чтобы внести народную инициативу в парламент, необходимо 300 тысяч достоверных подписей.

Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании «Илбирс» на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184338/
просмотров: 651
Версия для печати
Материалы по теме
«Кыргыз умуту» тоже требует лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента
Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаеву и Жээнбекова
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требует полковник милиции
Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
Не прокормим. Предлагается ужесточить норму о статусе экс-президента страны
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
Новая редакция Конституции. Проект должны отозвать из-за нехватки подписей
Новая редакция Конституции. Четыре депутата отреклись от подписей под проектом
Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову
КСДП Атамбаевдин жоопкерчилиги боюнча билдирүүнү коркутуу катары баалады
Популярные новости
Что Садыр Жапаров намерен обсудить с&nbsp;Владимиром Путиным? Интервью с&nbsp;главой МИД Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД
Митинг за&nbsp;Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг
К&nbsp;третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Бизнес
Смотрите Лигу чемпионов на&nbsp;канале Q&nbsp;Sport Arena в&nbsp;приложении O!TV Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
23 февраля, вторник
10:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся до нездорового Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся д...
10:30
В Кыргызстане за последние сутки вновь нет зараженных коронавирусом медиков
10:28
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
10:26
В Кыргызстане коронавирусом болеют 724 человека, 90 — в тяжелом состоянии
10:21
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Кыргызстане