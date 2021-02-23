Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву. Собрано 15 тысяч подписей

Активисты во главе с блогером Чингизом Капаровым продолжают сбор подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву.

Как сообщил 24.kg Чингиз Капаров собрано уже 15 тысяч подписей.

По мнению Капарова, это связано с тем, что Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата, а Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. «Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери», — отметил Чингиз Капаров.

Для того чтобы внести народную инициативу в парламент, необходимо 300 тысяч достоверных подписей.

Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании «Илбирс» на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.