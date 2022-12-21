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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают ограничить привилегии экс-президентов на пять лет

Поступило предложение ограничить на пять лет привилегии статуса экс-президентов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Женишбек Токторбаев.

Сегодня парламентарии обсуждают изменение в Закон «О деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики».

Отвечая на вопрос коллеги Сеидбека Атамбаева, Женишбек Токторбаев сказал, что это изменение распространяется и на действующего главу государства Садыра Жапарова.

«Через 6-7 лет действующий президент получит статус экса. Я считаю, что эта инициатива не должна применяться к действующему главе государства. Есть гостайна.  Я думаю, статусом экс-президента он должен пользоваться 5 лет», — сказал Сеидбек Атамбаев.

Напомним, законопроектом предлагается запретить бывшим главам государства жить в госрезиденции, отменить государственную охрану, служебный транспорт, бесплатное медицинское обслуживание, связь для экс-глав КР и членов их семей. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/254080/
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