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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В чем обвиняют бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, рассказал адвокат

Бывшему премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву вручили только одно уведомление о подозрении. Об этом 24.kg сообщил адвокат Данияр Эркимбаев.

По его словам, экс-главу кабмина обвиняют в незаконном обогащении. По эпизоду с ЗАО «Кумтор Голд Компани» уведомление о подозрении ему не вручалось.

«Ни одного следственного действия с Мухаммедкалыем Абылгазиевым не проводилось. Его даже не допрашивали», — сказал Данияр Эркимбаев.

«Мой подзащитный содержится в двухместной камере. Вместе с ним содержится еще один человек, но это не террорист и не экстремист. Супруга Абылгазиева просила свидание, следователь пока не разрешает, но передачи он получает. На условия содержания экс-премьер не жалуется», — добавил он.

Напомним, экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184268/
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