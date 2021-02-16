Проект новой Конституции. Правозащитники направили обращение президенту

Представители 18 НПО обратились к президенту, Жогорку Кенешу, членам конституционного совещания и омбудсмену с требованием прислушаться к их замечаниями по проекту новой редакции Конституции.

Гражданские активисты призывают убрать некоторые формулировки в пункте 4 статьи 8 предлагаемого Основного закона. Он гласит, что «политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения обеспечивают прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности».

По мнению правозащитников, необходимо исключить словосочетание «другие общественные объединения», поскольку оно включает в себя и НПО, а это противоречит стандартам регулирования деятельности некоммерческих организаций.

Авторы обращения напоминают, что в демократических странах прозрачности требуют только от тех объединений, которые занимаются благотворительностью, поскольку они получают налоговые и иные льготы от государства. Запрет на требование отчетности от НПО, помимо той, которую эти организации и так предоставляют в рамках закона, прописаны в заключении Венецианской комиссии и положении Комитета ООН по правам человека.

Правозащитники также требуют, чтобы из действующей Конституции в новую перенесли норму о мирных собраниях. Согласно существующей редакции, препятствовать мирным митингам или запрещать их никто не в праве.