Этого мало. В БГК считают, что необходимо увеличить стоимость питания в детсадах

На питание детей в детсадах в Бишкеке выделается 60 сомов в день. В БГК считают, что необходимо увеличить эту сумму. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша заявил ее председатель депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, 30 сомов выделяется из городской казны, а 30 — оплачивают родители. «Наверное, до пандемии на этот тариф внатяжку еще можно было кормить детей. Но произошла инфляция, сейчас цены на продукты поднялись в два-три раза. Поставщики просто будут отказываться от участия в тендерах. Или же на эти деньги можно будет только обедом кормить. Ребенок останется без завтрака, полдника или не будет полноценного рациона, витаминов. А в школах вообще 14 сомов», — сказал он.

Начальник управления образования Эльмира Иманалиева ответила, что уже обращались по этому вопросу в мэрию. «По нашим расчетам, нужно поднять в детсадах до 100 сомов в день», — сказала она.

В свою очередь первый вице-мэр Алмаз Бакетаев отметил, что к решению вопросов в социальной сфере следует подходить с осторожностью. «Если скажем, что поднимем, то назад пути уже нет. С нас будут требовать. Но мы тоже изучаем этот вопрос. Рассматриваем разные варианты», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что ежегодно на питание уходит 465 миллионов сомов: из них 120 миллионов — родительские средства, а 340 миллионов — из бюджета. «Если сейчас резко поднять, надо еще миллиард сомов. Где мы его найдем? Наше предложение — поэтапное увеличение, может, раз в полугодие. В течение двух-трех лет осилим и приведем к норме. Внутри самой системы есть потенциал, там есть серые схемы, можно экономить, провести оптимизацию. Давайте мы до осени проведем расчеты и дадим предложения», — сказал он.

Казыбек Эргешов поинтересовался, на что будут кормить детей, если детсады начнут поэтапно открываться.

«Пока не дают разрешения. Но как только получим, посчитаем, сколько средств сэкономлено с начала года и перекроим», — ответил Алмаз Бакетаев.