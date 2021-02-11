За 10 дней на Ошском рынке ликвидировано 145 стихийных торговых точек

За 10 дней на Ошском рынке ликвидировано 145 торговых точек, которые вели стихийную торговлю. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

По его словам, акимиат усилил меры по устранению торговых точек на городском рынке.

«По видео и фото, опубликованным в социальных сетях, можно заметить, что торговцы активно оказывают сопротивление. Со дня начала ликвидационных работ с рынка убрали 145 конструкций, шатров и тачек, они переданы на штрафстоянку», — рассказал аким Чынасыл Чыныбаев.

Отметим, несколько дней городские власти ведут очистку крупного рынка от стихийных торговых точек. Во время рейдов периодически происходят стычки торговцев с инспекторами.

