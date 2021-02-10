На пост посла Кыргызстана в Кувейте претендует представитель партии «Биримдик»

В посольстве Кыргызстана в Кувейте появится новый глава. Об этом 24.kg сообщили источники в МИД.

По их данным, на эту должность предлагается кандидатура Нурмухаммеда Минбаева. Он является председателем благотворительного фонда «Ас-Салам». На скандальных выборах-2020 баллотировался в Жогорку Кенеш седьмого созыва от партии «Биримдик».

Сегодня дипмиссию возглавляет Самаргуль Адамкулова.

Накануне также стало известно, что поменяются послы в России и США.

Между тем в профильном комитете проинформировали, что представления на претендентов пока не поступили.