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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На пост посла Кыргызстана в Кувейте претендует представитель партии «Биримдик»

В посольстве Кыргызстана в Кувейте появится новый глава. Об этом 24.kg сообщили источники в МИД.

По их данным, на эту должность предлагается кандидатура Нурмухаммеда Минбаева. Он является председателем благотворительного фонда «Ас-Салам». На скандальных выборах-2020 баллотировался в Жогорку Кенеш седьмого созыва от партии «Биримдик».

Сегодня дипмиссию возглавляет Самаргуль Адамкулова.

Накануне также стало известно, что поменяются послы в России и США.

Между тем в профильном комитете проинформировали, что представления на претендентов пока не поступили.

Ссылка: https://24.kg/vlast/182937/
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