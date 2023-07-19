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Власть

Кувейт готов развивать торговые отношения с Кыргызстаном

Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Мишалем Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабахом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Мишалем Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабахом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-кувейтского двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Президент подчеркнул проводимый сегодня в Джидде саммит между регионами Залива и Центральной Азией на уровне глав государств и выразил уверенность в том, что его итоги откроют новые перспективы долгосрочного сотрудничества между арабскими странами и Центральной Азией.

Садыр Жапаров поблагодарил кувейтскую сторону за экономическое и финансовое содействие, отметив деятельность Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации стратегических инфраструктурных проектов. Он отметил успешное проведение третьего заседания совместной кыргызско-кувейтской межправительственной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству в марте в Эль-Кувейте.

Глава государства также с удовлетворением отметил положительную динамику товарооборота между Кыргызстаном и Кувейтом за последнее время.

Он рассказал об инвестиционной привлекательности республики, в частности в сферах энергетики и реализации проекта по строительству города Асмана, а также железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Садыр Жапаров пригласил эмира Кувейта шейха Навафа Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабаха и наследного принца шейха Мишаля Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабаха посетить с визитом КР.

В свою очередь шейх Мишаль Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабах сказал, что рад встрече с Садыром Жапаровым. Он заметил положительную динамику развития связей между двумя государствами по многим направлениям и с удовлетворением отметил, что кыргызско-кувейтские отношения вышли на качественно новый уровень сотрудничества. Одной из целей кувейтской стороны являются развитие и укрепление торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Наследный принц выразил убежденность в том, что кыргызско-кувейтские отношения имеют большой потенциал для расширения всесторонних и взаимовыгодных отношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270628/
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