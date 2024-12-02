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Власть

Акции протеста в Грузии. Послы пяти стран подали в отставку

Послы Грузии в пяти странах подали в отставку после решения властей отложить обсуждение евроинтеграции. Свои посты в знак протеста покинули посол в Болгарии Отар Бердзенишвили, исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа, посол в Нидерландах Давид Соломония, посол в США Давид Залкалиани и посол в Литве Саломе Шапакидзе. Об этом сообщает Civil Georgia.

По данным издания, более 230 грузинских дипломатов и других сотрудников МИД Грузии подписали открытое заявление, в котором осудили решение властей.

Напомним, в Грузии четвертые сутки продолжаются митинги. Акции протеста начались после того, как было заявлено, что власти приостанавливают начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Около 40 пострадавших были госпитализированы за минувшую ночь в ходе митинга в Тбилиси, среди них полицейские.

Евросоюз может ввести санкции против членов правящей партии Грузии на фоне антиправительственных протестов и приостановки процесса вступления в сообщество, пишет Politico. ЕС также может приостановить действие соглашения о либерализации визового режима с Грузией.

В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе. Всего за ночь задержали 24 человека.

Ночью 2 декабря протестующих разгоняли с помощью слезоточивого газа и водометов, в ответ демонстранты отстреливались петардами и фейерверками, на площади Руставели митингующие подожгли покрышки. После разгона акций полиция задерживала людей в аптеках, метро и парках.

По данным полиции, общее число задержанных за четыре дня протестных акций составило 224 человека. Еще двое задержаны в рамках расследования уголовных дел: один из задержанных, по версии следствия, бросил зажигательную смесь в здание парламента, второй ранил полицейского из пиротехники. Одному из них 17 лет, другому — 21 год. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Сообщается, что за ночь пострадал 21 сотрудник полиции, а всего за четыре дня акций были госпитализированы 113 полицейских, четверо из них все еще находятся в больницах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312849/
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