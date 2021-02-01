Улукбек Марипов рассказал, где можно сэкономить бюджетные деньги

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Он заявил, что среди первоочередных задач — намерение провести реформы в системе управления.

«В частности, в энергосекторе можно сэкономить деньги. В девяти компаниях будут большие перемены. В каждой из них будет проведена ревизия. Примерно 1,6 миллиарда сомов можно сэкономить, и это только в одном энергосекторе. Все структуры будем оптимизировать», — сказал Улукбек Марипов.