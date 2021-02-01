Коалиция большинства приступила к обсуждению претендента на должность премьера

Сегодня на заседании коалиции парламентского большинства депутаты выдвинули на пост премьер-министра Улукбека Марипова.

По словам главы коалиции Исы Омуркулова, кандидатуру выдвинула фракция «Республика — Ата Журт».

Депутат Дастан Бекешев отметил, что прежде, чем обсуждать кандидата на пост главы правительства, необходимо, чтобы он представил структуру и программу кабмина.

Улукбеку Марипову 40 лет. Он уроженец Ошской области. Его называют окул бала сбежавшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева. Долгое время был помощником президента Алмазбека Атамбаева.