Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения

Правительство бесплатно проведет вакцинацию 80 процентов населения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, Кыргызстан по системе COVAX в рамках Глобального альянса получит бесплатно вакцину Pfizer.

«В рамках COVAX мы получим дозы на 1 миллион 200 человек. Это бесплатно. Кроме того, мы из бюджета планируем выделить деньги и вакцинировать 80 процентов населения. Но на все мировые вакцины сейчас очередь. Ни одну из них мы не сможем получить раньше июня», — объяснила Эльвира Сурабалдиева.

До этого министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Россия намерена предоставить Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.