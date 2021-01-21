Минздрав: Есть данные, что 47 процентов кыргызстанцев уже переболели COVID-19

Министерство здравоохранения исследует кровь кыргызстанцев на наличие антител к COVID-19. Об этом на заседании парламента сообщил министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что, по данным частных медицинских центров, 47 процентов населения Кыргызстана переболело коронавирусной инфекцией.

«По поручению правительства мы проводим исследования по всей стране. Хотим выяснить, сколько процентов населения перенесли коронавирус. Результаты будут в конце января», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, с марта в стране зарегистрировали 83 тысячи 585 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.