15:28
USD 84.80
EUR 102.91
RUB 1.16
Власть
Сюжет: COVID-19

Минздрав: Есть данные, что 47 процентов кыргызстанцев уже переболели COVID-19

Министерство здравоохранения исследует кровь кыргызстанцев на наличие антител к COVID-19. Об этом на заседании парламента сообщил министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что, по данным частных медицинских центров, 47 процентов населения Кыргызстана переболело коронавирусной инфекцией.

«По поручению правительства мы проводим исследования по всей стране. Хотим выяснить, сколько процентов населения перенесли коронавирус. Результаты будут в конце января», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, с марта в стране зарегистрировали 83 тысячи 585 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180760/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения
COVID-19. Тесты кыргызстанцев на наличие нового штамма исследуют в Новосибирске
Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
В трех аэропортах организуют лаборатории для ПЦР-тестирования пассажиров
COVID-19 в мире. Заразились более 96,8 миллиона, умерли более 2 миллионов
Вакцинировать от COVID-19 президента и премьера в прямом эфире предлагают в ЖК
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 752 человека, 258 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане выявили 155 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 585
COVID-19. 1 тысяче 200 медикам, спасавшим нас, отказано в выплате компенсаций
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Большинство читателей 24.kg хотят видеть на&nbsp;посту премьера Мелиса Мырзакматова Большинство читателей 24.kg хотят видеть на посту премьера Мелиса Мырзакматова
ГКНБ: Информация о&nbsp;показаниях Мелиса Аспекова против Сыймыка Жапыкеева&nbsp;&mdash; фейк ГКНБ: Информация о показаниях Мелиса Аспекова против Сыймыка Жапыкеева — фейк
Выборы президента. Инаугурация пройдет 28&nbsp;января Выборы президента. Инаугурация пройдет 28 января
Бизнес
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
21 января, четверг
14:57
Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 про...
14:48
Проспекты Манаса и Чуй перекрыли. Идет репетиция инаугурации президента
14:47
Минздрав: Есть данные, что 47 процентов кыргызстанцев уже переболели COVID-19
14:25
На ТЭЦ Бишкека отключился турбогенератор. Выработка электричества не уменьшилась
14:19
Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова