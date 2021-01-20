Экономика выйдет из тени. Кабмин рассказал о плюсах виртуальных кассовых машин

«Выход на рынок первой виртуальной контрольно-кассовой машины — серьезный шаг к выводу экономики из тени», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков во время запуска первой такой машины.

Зампредседателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Шатемиров рассказал о модернизации работы контрольно-кассовых машин (ККМ) в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур.

При этом и. о. премьера отметил, что в стране более 100 тысяч предпринимателей, имеющих патент, десятки тысяч индивидуальных предпринимателей и при этом всего 17 тысяч ККМ. И это только то, что официально зарегистрировано, не говоря уже о теневой стороне.

«Мы видим, что Налоговая служба занимается нормативно-правовой частью, но у нее нет анализа того, сколько субъектов должно начать использовать ККМ при расчетах с населением. Мне известно, что многие руководители рынков и торговых центров готовы оказать содействие в переводе своих арендаторов на ККМ. Только сама Налоговая служба не торопится с этим вопросом. Мы должны максимально ускорить этот вопрос, при этом обеспечить доступность и надежность ККМ для бизнеса. Монополия ККМ должна быть ликвидирована», — подчеркнул Артем Новиков.

При этом он напомнил, что реализация проекта по внедрению виртуальных ККМ идет с запозданием. Но на сегодня отечественные компании уже готовы к выходу на рынок. Руководство ЗАО «Альфа Телеком» официально объявило о запуске первой виртуальной ККМ для бизнеса и провело презентацию собственного решения программной ККМ.

И. о. премьер-министра поручил Налоговой службе в скорейшем порядке активизировать работу в части контроля субъектов предпринимательства, обязанных использовать ККМ при расчетах с населением. Он также поручил ускорить работу по разработке единого национального каталога товаров.