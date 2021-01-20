Дамир Назаров избран судьей Верховного суда

Жогорку Кенеш избрал Дамира Назарова судьей Верховного суда. Решение принято сегодня на заседании.

За Дамира Назарова проголосовали 92 депутата, против — один. Он принес присягу.

Отвечая на вопрос нардепа, судья отметил, что все свои доходы и имущество задекларировал. «Годовой доход у меня составляет 400-450 тысяч сомов», — добавил Дамир Назаров.

Ранее на пресс-конференции в 24.kg общественный деятель Эсенгул Исаков говорил: «Судья Октябрьского районного суда Дамирбек Назаров признался, что исполнял приказ и на него оказывали давление». Речь шла о громком уголовном деле и процессе против бывшего депутата парламента Карганбека Самакова.

Дамиру Назарову 42 года. Юридический стаж составляет 20 лет, из них более 12 работает судьей. Был судьей Сузакского районного суда Джалал-Абадской области, членом Совета по отбору судей второго созыва, затем прошел конкурсный отбор в Октябрьский районный суд Бишкека.