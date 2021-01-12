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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Вмешательства нет. Глава ЦИК прокомментировала заявление Адахана Мадумарова

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова ответила на заявление Адахана Мадумарова.

Отметим, он сказал, что Центризбирком вступил в сговор с Садыром Жапаровым и сотрудники ГКНБ вмешивались в выборный процесс.

«ГКНБ наведался в ЦИК и проверил работу автоматически считывающих урн. Глава комитета Камчыбек Ташиев как близкий друг Садыра Жапарова заинтересован в итогах выборов. Поэтому, считаем, необходимо экстренно созвать заседание парламента, создать комиссию и проверить этот факт», — заявил Адахан Мадумаров.

Однако глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова это опровергла. По ее словам, ГКНБ не может вмешиваться в тестирование АСУ и физически его сотрудники не присутствуют. «Они лишь дают консультации в рамках закона о кибербезопасности», — пояснила она.

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. По предварительным данным, Садыр Жапаров лидирует с большим отрывом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179727/
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Вмешательства нет. Глава ЦИК прокомментировала заявление Адахана Мадумарова