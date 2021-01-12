Мыктыбек Арстанбек заявил о намерении создать политическую партию

Кандидат в президенты Мыктыбек Арстанбек признал выборы и заявил о намерении создать политическую партию. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, впервые в истории Кыргызстана выборы прошли честно и прозрачно, но есть над чем работать.

«Во время агитации мы потратили всего 120 тысяч сомов и достигли 4-го места. Мы смогли доказать — чтобы тебя услышал народ, необязательно тратить большие деньги», — сказал он.

Он также заявил о намерении создать политическую партию и призвал присоединиться к нему людей, которые готовы работать во благо страны.

«Мы хотим показать пример нового общества, а также новую политическую культуру. Наш первый шаг к этому — создание политической партии. До конца января планируем устроить съезд. Разработаем новую платформу, устав, программу и представим народу», — заявил Мыктыбек Арстанбек.

Отметим, 10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.