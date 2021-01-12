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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Наблюдатели дали рекомендации ЦИК, кабмину и парламенту

Наблюдатели общественного фонда «Общее дело» направили рекомендации ЦИК, правительству и Жогорку Кенешу по итогам досрочных выборов президента Кыргызстана.

По данным активистов, досрочные выборы президента прошли в соответствии с законодательством, но при низком показателе явки, а также с рядом процедурных и серьезных нарушений. 

В связи с этим правительству рекомендуется усилить работу с гражданским сектором, включить активистов в республиканский штаб по подготовке и проведению выборов. Предлагается усилить работу правоохранительных органов по рассмотрению поступивших жалоб и заявлений, а также предпринимать превентивные меры по обеспечению общественной безопасности.

ЦИК рекомендовано обеспечить своевременное вручение решений всем участникам избирательного процесса, своевременно размещать на своем сайте нормативные правовые акты при внесении в них изменений и дополнений, выработать единообразную практику привлечения к ответственности за те или иные виды нарушения избирательного законодательства.

Парламенту наблюдатели рекомендуют вернуть избирателям возможность голосовать по форме № 2.

Общественный фонд «Общее дело» наблюдал за процессом голосования на 500 избирательных участках по всей стране.

По предварительным данным, на досрочных президентских выборах с большим отрывом победил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179587/
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