Милиция проверяет информацию о массовом заселении спортсменов в отель «Достук»

Милиция проверяет информацию о размещении спортсменов в отеле «Достук». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил официальный представитель ведомства Султан Макилов.

По его словам, сведения о том, что в «Достуке» поселились неизвестные спортивного телосложения, действительно поступили. Сейчас опрашивается персонал гостиницы, кто эти люди и с какой целью приехали в Бишкек. Факт зарегистрирован в журнале учета информации.

Журналисты спросили, известно ли сотрудникам правоохранительных органов, с какой целью и кто на центральной площади Ала-Тоо установил колонки и аппаратуру. Султан Макилов ответил, что не знает.

Ранее сообщалось, что на площади запланирован концерт и собираются сторонники кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Сегодня в Кыргызстане состоялись досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления.

По данным наблюдателей, в целом обстановка на избирательных участках была спокойная. Однако нарушения зафиксированы. В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило 42 обращения.